Sítios das Eiras e Figueirinhas no Caniço sem água

A reparação de uma avaria no sistema público de abastecimento de água potável nos sítios das Eiras e Figueirinhas, na freguesia do Caniço, obrigou ao encerramento temporário da rede, revelou este sábado, 23 de Agosto, a Câmara Municipal de Santa Cruz.

Segundo a autarquia, a interrupção do abastecimento de água na zona afectada deverá estender-se até esta tarde.