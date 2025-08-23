Sítios das Eiras e Figueirinhas no Caniço sem água
A reparação de uma avaria no sistema público de abastecimento de água potável nos sítios das Eiras e Figueirinhas, na freguesia do Caniço, obrigou ao encerramento temporário da rede, revelou este sábado, 23 de Agosto, a Câmara Municipal de Santa Cruz.
Segundo a autarquia, a interrupção do abastecimento de água na zona afectada deverá estender-se até esta tarde.
Lamentando os incómodos causados aos munícipes, tentaremos ser breves na resolução do problema. CMSC