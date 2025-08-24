PSD apresenta voto de pesar pelo falecimento de D. Teodoro de Faria

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa, de um voto de pesar pelo falecimento de D. Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal.

Os social democratas afirmam que dedicou a sua vida à Igreja, tendo sido um notável investigador e um homem de fé e proximidade, cujo magistério marcou a história da Diocese e da Região.

D. Teodoro de Faria, na Madeira, sucedeu a D. Francisco Santana, tendo recebido a missão de Bispo do Funchal em março de 1982, que abraçou até 2007, após ter pedido a sua resignação, por limite de idade, ao então Papa Bento XVI. Dedicou-se ao estudo das ciências bíblicas, tendo publicado diversas obras neste âmbito, e motivou o processo de canonização de Carlos de Áustria, graças ao estudo da sua biografia. Doou, ao Museu de Arte Sacra do Funchal, uma coleção que configura, agora, um interessante núcleo que é visitável naquele museu. Foi durante o seu ministério episcopal que um Papa visitou a Região, tendo D. Teodoro de Faria desempenhado um papel fundamental na preparação da visita de João Paulo II, em 1991, à Madeira.