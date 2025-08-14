Vítor Matos promete equipa competitiva para Felgueiras

Começar a presente edição com uma derrota e no seu estádio, não estaria nos planos de Vítor Matos. Mas, o treinador do Marítimo assegura que "o fundamental depois foi focar-nos no nosso processo e na nossa forma de continuar a crescer e continuar a desenvolver o que nós acreditamos ir tornar a nossa identidade mais forte".

Contudo, o treinador maritimista admite que "é muito mais fácil construir sobre resultados positivos", acrescentando que "um golo aos 98 minutos de jogo dá muito ânimo a quem marca e causa desânimo à equipa que sofre", pelo que "temos que arranjar a melhor fórmula de voltarmos a nos encontrar outra vez, focando-nos no que podemos controlar, que é o nosso treino diário, que tem se desenrolado com uma intensidade óptima e com um compromisso de todos, e acho que isto é o mais importante nestes momentos".

Na busca da primeira vitória na II Liga, o Marítimo vai a Felgueiras com uma equipa de certo modo fragilizada em presença das lesões e dos castigos. "Temos que ser competitivos, independentemente do 'onze' que apresentarmos. A competitividade , a ambição, a paixão e a competência têm de estar lá. Isto terá de ser transversal a qualquer jogador que integre o plantel do Marítimo, e isto é para nós o mais importante", sublinha.

Relativamente ao adversário deste sábado, Vítor Matos fala de "uma equipa bastante agressiva, sobretudo quando a equipa joga no meio campo ofensivo sem bola, uma equipa bastante organizada, com boa dinâmica ofensiva e alguma variabilidade a construir", considerando que, "no jogo com o Leixões o resultado [derrota por 0-3) foi excessivo, pelo que foi o jogo, pois julgo que o Felgueiras mostrou bastante qualidade de jogo, simplesmente as circunstâncias fizeram com que não concretizasse algumas das oportunidades de golo que criou", pelo que considera que "jogando na sua casa, vai querer dar a melhor resposta à derrota que sofreu no primeiro jogo".

"As contratações acrescentam valor"

Os reforços desejados vão chegando, para já mais dois foram assegurados: "É como falei anteriormente. Qualquer mercado de transferências terá de ser para nós válido, criando primariamente um activo para o clube e acima de tudo acrescentar valor em termos qualitativos e de variabilidade dentro do plantel. As duas contratações, quer do Guzzo quer do Simo, acrescentam isso. O mercado fecha no final do mês e até lá, quer para entradas quer para saídas, continuamos activos na busca de mais qualidade, sendo que estou satisfeito com o plantel que está à nossa disposição", desenvolve sobre o tema.

O Marítimo apresentar-se-á em Felgueiras sem Igor Julião e Martin Tavares, ambos com lesões musculares, e ainda sem o guarda-redes Gonçalo Tabuaço e o médio Danilovic, que vão cumprir castigo em virtude de term sido expulsos no embate com o Lourosa.

O jogo é sábado, em Felgueiras, pelas 11 horas.