Preparar o orçamento para o regresso às aulas

O início de um novo ano lectivo significa para os pais um momento desafiante para o orçamento familiar. Manuais escolares, materiais ou até roupa nova são gastos inevitáveis que, com falta de planeamento, podem desequilibrar as contas.

Através deste Explicador saiba como estar preparado e poupar algum dinheiro.

Reutilizar material escolar de anos anteriores

Antes de começar a gastar dinheiro em mochilas, estojos e lancheiras novas, comece por reunir todo o material escolar que sobrou do ano anterior e faça um inventário de tudo o que está em boas condições. Há sempre material que pode ser reaproveitado, como mochila, estojos, lápis, marcadores, réguas, canetas, ou até cadernos que ainda têm muitas folhas por usar.

É normal que os mais novos queiram material novo todos os anos, contudo, é importante reforçar que mochilas, estojos e lancheiras são artigos mais caros e que devem ser reaproveitados e estimados de uns anos para os outros.

Segundo o Doutor Finanças, deve envolver os filhos neste processo porque além de os tornar mais conscientes do valor das coisas, pode ser uma boa oportunidade para lhes ensinar da importância da reutilização.

Depois de fazer o inventário de tudo o que pode reutilizar, faça uma lista com tudo o que é necessário comprar. Existem artigos que podem ser adquiridos, mesmo antes dos professores disponibilizarem listas mais específicas de cada disciplina, algo que ocorre no início das aulas.

Ter um orçamento

Antes de ir às compras, é essencial ter um valor máximo de quanto pretende gastar. Neste tecto máximo pode incluir também os gastos com a roupa e o calçado.

O Doutor Finanças recomenda que o limite seja realista e que caiba dentro do orçamento, pois dó assim vai conseguir controlar os gastos e saber em que artigos pode gastar mais dinheiro em detrimento e outros. Ter um orçamento e uma lista do que comprar permite também evitar compras por impulso.

Planear despesas ao longo do ano

Não necessita de comprar nas vésperas do regresso às aulas tudo. Sabendo de véspera que esta é uma altura de vários gastos, se conseguir, vá comprando artigos ao longo do ano.

“Pode, por exemplo, comprar a roupa num mês e o material escolar noutro, de modo a não ter de gastar tanto dinheiro de uma só vez. Também pode optar por comprar apenas parte do material e ir adquirindo o resto à medida das necessidades”, sugere o Doutor Finanças.

Em suma, ir preparando as compras ao longo do tempo vau permitir que gaste pequenas parcelas em alturas diferentes, em vez de uma grande compra num só mês. Isto permite uma maior folga no seu orçamento.

Aproveitar os apoios

Se tiver filhos a estudar até ao 12.º ano pode beneficiar dos manuais escolares gratuitos, selam eles novos ou reutilizados.

Este apoio alivia a fatura das famílias, sendo este provavelmente o maior gasto no regresso às aulas. “Muitos programas públicos passam despercebidos por falta de divulgação. Por isso, informe-se junto da escola ou da junta de freguesia sobre apoios sociais”, recomenda o Doutor Finanças.

Campanhas e promoções

O regresso às aulas é por norma marcado por várias campanhas e promoções. É uma questão de estar atenta aos folhetos e aos sites das lojas e hipermercados.

Comprar com antecedência permite escolher com calma e comparar preços. “E não se esqueça de ver se compensa aproveitar campanhas exclusivas on-line. Entre folhetos das superfícies comerciais e sites de comparação de preços, existem várias formas de saber onde encontrar o preço mais barato”, acrescenta ainda.

Comprar em segunda mão

Adquirir material em segunda mão é uma forma de poupar algum dinheiro. Roupa, calçado, material desportivo ou artigos escolares como calculadores.

“Grupos de pais nas redes sociais também pode ser um excelente local para encontrar artigos em bom estado à espera de uma segunda vida”, indica o Doutor Finanças.