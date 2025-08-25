SpaceX espera lançar hoje foguetão após cancelamento de voo no domingo

A SpaceX espera lançar o seu foguetão Starship hoje à noite depois de ter cancelado um voo de teste no domingo devido a uma fuga de oxigénio líquido.

Este revés, para a empresa de Elon Musk, que se junta a outros, levaram alguns observadores a duvidar da capacidade do foguetão para levar a cabo o projeto de colonização de Marte.

Este 10.º voo do maior foguetão da história estava programado para ocorrer às 18:30 de domingo, hora local (23:30 em Lisboa), a partir da base da empresa norte-americana no Texas, no sul dos Estados Unidos, mas cerca de 15 minutos antes da hora prevista para o lançamento, a SpaceX anunciou o cancelamento, o que é relativamente comum nos lançamentos de foguetões.

"Vamos cancelar o 10.º voo da Starship para dar tempo para resolver um problema com os sistemas em terra", anunciou a SpaceX na rede social X.

"Uma fuga de oxigénio líquido no solo precisa de ser reparada. Planeamos uma nova tentativa de lançamento amanhã [segunda-feira]", escreveu Elon Musk nas suas redes sociais.

No seu 'site', a empresa confirmou a possibilidade de um lançamento já na segunda-feira, 25 de agosto.

A janela de lançamento abrirá às 18:30, hora local, (23:30 em Lisboa), informou, alertando a empresa que o cronograma está sujeito a alterações.

As estradas próximas da base permaneceram encerradas, indicando um possível lançamento na segunda ou terça-feira.

Este novo voo tem como objetivo realizar uma série de experiências no foguetão, o Starship, antes da aterragem no Oceano Índico.

Durante os três testes deste ano, a SpaceX sofreu vários contratempos técnicos.