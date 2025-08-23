Chega enaltece acção da PSP contra a imigração ilegal

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal louvou publicamente, este sábado, 23 de Agosto, a actuação da Polícia de Segurança Pública (PSP) na Região Autónoma da Madeira, que procedeu à detenção de três cidadãos estrangeiros em situação ilegal no nosso País.

Em nota emitida, a candidatura encabeçada por Luís Filipe Santos destaca que a operação demonstra, "mais uma vez, o profissionalismo, a dedicação e a coragem dos nossos agentes de autoridade, que diariamente enfrentam riscos para garantir a segurança das famílias funchalenses e a tranquilidade da nossa sociedade".

O Chega reafirma o seu "apoio incondicional às forças de segurança" e recorda que a imigração ilegal "constitui uma ameaça séria à ordem pública, à justiça social e ao futuro da cidade, da Região e de Portugal", defendendo o reforço da PSP e de todas as forças de segurança com mais meios, mais protecção e mais reconhecimento, para que possam continuar a desempenhar a sua missão com eficácia.

Para Luís Filipe Santos, “a acção da PSP prova que quando existe autoridade, existe segurança".

O Funchal não pode continuar a ser um porto de entrada descontrolado. É preciso dar mais meios à polícia e menos complacência com a imigração ilegal. Quem aqui vive e trabalha merece respeito e tranquilidade. Enquanto outros optam por fechar os olhos a este problema, o CHEGA está e estará sempre ao lado de quem defende o Funchal e de instituições como a PSP, que colocam a cidade, a região, a pátria e os portugueses em primeiro lugar. Luís Filipe Santos

“A cidade do Funchal precisa de ordem, de autoridade e de respeito pela lei. Essa será sempre a minha prioridade como candidato e será sempre a luta do Chega”, garante Luís Filipe Santos.