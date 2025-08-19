Reino Unido e França vão discutir próximas etapas com aliados sobre conflito na Ucrânia

A França e o Reino Unido vão reunir hoje a "coligação de voluntários" por videoconferência para discutir as garantias de segurança necessárias para pôr fim ao conflito na Ucrânia, anunciaram os dois governos.

A reunião será presidida conjuntamente pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, indicou a agência de notícias France-Presse.

A reunião da coligação formada por 30 países, maioritariamente europeus, servirá "para informar os líderes sobre os resultados das discussões em Washington", na segunda-feira, "e discutir os próximos passos", disse um porta-voz do Governo britânico.