Viúva de Navalny apela a Putin para libertar os opositores à guerra na Ucrânia

A viúva do opositor russo Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, apelou hoje ao Presidente da Rússia para libertar os opositores à guerra na Ucrânia que estão presos na Rússia, a poucas horas da reunião com o homólogo norte-americano, no Alasca.

"Libertem os ativistas e jornalistas russos, os civis ucranianos, todos aqueles que foram presos por declarações contra a guerra e publicações nas redes sociais", declarou Yulia Navalnaya, cujo marido morreu nas prisões russas em fevereiro de 2024, numa mensagem em vídeo publicada no seu canal no Telegram.

Os Presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, reúnem-se numa base militar perto de Anchorage, sem a participação da Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.

Depois de uma primeira conversa apenas com a presença de intérpretes, delegações dos dois países vão juntar-se a Trump e a Putin numa reunião que incluirá um almoço de trabalho, segundo o programa anunciado pelas autoridades russas.

Nenhum líder europeu foi convidado a participar, nem mesmo Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia.

Nos últimos dias, Zelensky e os aliados europeus esforçaram-se para tentar sensibilizar Trump, com quem se reuniram por videoconferência na quarta-feira, para que nada decida nas costas dos ucranianos.

Trump admitiu dois cenários após falar com os europeus: ou a cimeira corre bem e segue-se nova reunião dos dois já com Zelensky, ou corre mal e não haverá novos encontros.