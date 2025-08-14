PSP fiscaliza e controla a velocidade esta manhã

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar na manhã desta quinta-feira, 14 de Agosto, operações de fiscalização e de controlo de velocidade nas estradas da Região Autónoma da Madeira.

De acordo com as informações oficiais, a primeira operação do dia é de fiscalização e está a ser feita pela PSP na Estrada do Garajau, até às 10h30.

Segue-se, entre as 9h30 e as 10h30, a Estrada Regional 107 (Estrada da Eira do Serrado), na zona da rotunda Vasco Gil, onde a PSP promove uma nova operação de fiscalização.

Entre as 10 e as 11 horas, a PSP fará o controlo de velocidade na Rua 5 de Outubro.