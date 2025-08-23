'Arapy Aguaçu’ promoveu encontro musical entre jovens da Madeira e do Brasil

O auditório do Jardim Municipal, no Funchal, foi hoje palco do ‘Arapy Aguaçu – Sinfonia Entre Dois Mundos’. Um espectáculo, que promove um encontro entre jovens músicos indígenas brasileiros e madeirenses.

O evento prossegue amanhã, às 18 horas, no Fórum Machico. Já a 29 de Agosto, sexta-feira, desloca-se até Lisboa, onde está previsto um espectáculo na Casa da América Latina, com início às 19 horas. Ambos são de entrada livre.

O projecto é apresentado pela Associação de Bandolins da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Os objectivos do ‘Arapy Aguaçu – Sinfonia Entre Dois Mundos’ são a fusão musical entre instrumentos e repertórios tradicionais da Madeira e do Mato Grosso do Sul (Brasil); diálogo intercultural entre povos com histórias distintas, mas com laços históricos e culturais; valorização do património imaterial e das identidades culturais de Portugal e do Brasil; celebração dos 200 anos do Tratado de Paz, Amizade e Aliança e visibilidade às comunidades indígenas e à diversidade cultural brasileira.

A iniciativa, que foi idealizada por Eduardo Martinelli (Brasil) e Norberto Cruz (Madeira), faz parte do programa da primeira digressão internacional da Orquestra Indígena.