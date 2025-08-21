Orquestra Indígena do Brasil passa pela Madeira
Orquestra encontra-se com músicos portugueses para criar sinfonias entre dois mundos
A Orquestra Indígena - primeira orquestra erudita do Brasil composta por jovens indígenas- segue este mês para Portugal com o concerto ‘Arapy Aguassu’, como parte da turnê internacional Brasil | Europa 2025, encerrando as suas apresentações em Barcelona, em Espanha.
O concerto ‘Arapy Aguassu’, criado pelo maestro brasileiro Eduardo Martinelli e pelo bandolinista madeirense Norberto Cruz, com produção da ABM Madeira, propõe um diálogo entre culturas originárias brasileiras e a tradição musical portuguesa.
A obra celebra os 200 anos do Tratado de Paz e Amizade entre Brasil e Portugal (1825) e marca um gesto de “reconciliação e diplomacia cultural”.
No dia 23 de Agosto, pelas 21 horas, a Orquestra Indígena apresenta-se no Auditório do Jardim Municipal, em Funchal. No dia seguinte, 24 de Agosto, às 18 horas, o concerto acontece no Fórum Machico, antes da turnê seguir para Lisboa, com apresentação marcada para o dia 29 de Agosto, às 19 horas, na Casa da América Latina.