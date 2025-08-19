EUA ordenam retirada de pessoas na Carolina do Norte devido ao furacão Erin

O furacão Erin, de categoria 4, aumentará dramaticamente nos próximos dias, quando passar entre a costa leste dos Estados Unidos e as Bermudas, o que obrigou a ordenar a retirada de pessoas de algumas ilhas na Carolina do Norte.

O Centro Nacional de Furacões (NHC, em inglês) dos Estados Unidos alertou no último boletim que o Erin está a 180 quilómetros a norte das Ilhas Turcas e Caicos, com ventos máximos sustentados de até 220 quilómetros por hora.

Além disso, a mesma entidade alertou que a trajetória prevista do furacão - paralela à costa leste dos Estados Unidos - desviou-se ligeiramente para oeste, aproximando-se da costa dos Estados Unidos.

Os ventos fortes, além das ondas perigosas e das correntes "que ameaçam a vida", levaram as autoridades a ordenar a retirada de cidadãos que se encontram nas ilhas turísticas de Ocracoke e Hatteras, na Carolina do Norte, onde residem cerca de 5.000 pessoas.

Assim, espera-se que o Erin passe a sudeste das Bahamas avance entre as Bermudas e a costa leste dos Estados Unidos a meio desta semana, mantendo-se como um furacão forte e perigoso.

As condições de perigo no mar estendem-se por grande parte da costa leste dos Estados Unidos, bem como nas Bahamas, Bermudas e Atlântico do Canadá.

O NHC, com sede em Miami, também alertou para chuvas intensas nas Ilhas Turcas e Caicos, no sudeste e no centro das Bahamas, com acumulações de 50 a 100 milímetros e máximas até 150 milímetros, o que poderia causar inundações repentinas, urbanas e deslizamentos de terra.

Também são esperadas inundações costeiras menores em áreas com a maré alta.

Os meteorologistas do NHC especificaram que os ventos do furacão estendem-se até 130 quilómetros do seu centro, e os de tempestade tropical atingem até 370 quilómetros.

O tamanho do furacão aumentará "dramaticamente" à medida que se aproxima da costa dos Estados Unidos, provocando ondas de mais de 15 metros de altura, acrescenta aquele organismo.

O sistema move-se atualmente para noroeste a 17 quilómetros por hora, com uma viragem gradual para norte prevista entre segunda e terça-feira.

O Erin já causou, durante o fim de semana, ventos fortes e chuvas na região das Caraíbas, especialmente em Porto Rico, embora sem causar impactos graves.

Primeiro, surgiu como uma tempestade tropical, na segunda-feira passada, nas proximidades de Cabo Verde, onde causou nove mortos, e acabou por se transformar num furacão na sexta-feira, após a formação, no Atlântico, das tempestades Andrea, Barry, Chantal e Dexter.

Chantal foi a primeira a atingir terra este ano nos Estados Unidos, onde deixou pelo menos dois mortos na Carolina do Norte, em julho.

A NOAA manteve a sua previsão de uma temporada de ciclones "acima do normal", estimando entre 13 e 18 tempestades tropicais, das quais entre cinco e nove poderão transformar-se em furacões.