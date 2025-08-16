Exército russo diz ter conquistado duas novas localidades

O exército russo afirmou hoje ter conquistado uma localidade ucraniana na região de Dnipropetrovsk (centro-leste) e outra na região de Donetsk (leste), poucas horas depois do encontro entre os Presidentes dos EUA e da Rússia para tentar pôr fim à guerra.

Num comunicado, o Ministério da Defesa russo declarou que as suas unidades tomaram a aldeia de Voroné, na região de Dnipropetrovsk, e a de Kolodiazi, na de Donetsk.

No campo diplomático, hoje o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que aceitou um convite do homólogo norte-americano, Donald Trump, para se reunir na segunda-feira em Washington.

O encontro terá como objetivo discutir "o conjunto dos detalhes para pôr fim às mortes e à guerra", disse Zelensky numa publicação na rede social X, sublinhando que é essencial que "os europeus estejam envolvidos em cada etapa de forma a trazer garantias de segurança fiáveis, ao lado dos Estados Unidos". Será a primeira visita de Zelensky à Casa Branca desde fevereiro, quando uma reunião anterior com Trump terminou num encontro tenso e sem resultados.

O encontro terá como objetivo discutir "o conjunto dos detalhes para pôr fim às mortes e à guerra", disse Zelensky numa publicação na rede social X, sublinhando que é essencial que "os europeus estejam envolvidos em cada etapa de forma a trazer garantias de segurança fiáveis, ao lado dos Estados Unidos". Será a primeira visita de Zelensky à Casa Branca desde fevereiro, quando uma reunião anterior com Trump terminou num encontro tenso e sem resultados.

Na mesma publicação na rede social, o Presidente ucraniano afirmou ainda desejar uma reunião trilateral com Trump e o Presidente russo, Vladimir Putin, como já tinha sido proposto pelo líder norte-americano.

A cimeira entre Trump e Putin decorreu na sexta-feira, no Alasca, e, apesar de ambos terem elogiado progressos nas conversações, não resultou em anúncios concretos sobre uma solução para o conflito.