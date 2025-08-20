Funchal distinguiu 470 trabalhadores com Medalhas de Assiduidade e Bons Serviços

O Município do Funchal distinguiu 470 trabalhadores municipais com a Medalha de Assiduidade e Bons Serviços, numa cerimónia que decorreu, esta tarde, no Auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

As distinções, que reconhecem a dedicação, o zelo e a assiduidade no exercício de funções, foram atribuídas em três graus: 80 medalhas de ouro (35 anos de serviço), 219 medalhas de prata (25 anos) e 171 medalhas de bronze (15 anos).

O número de condecorados em 2025 é significativamente superior ao registado nos últimos anos, resultado da entrada em vigor do novo Regulamento de Condecorações do Município, aprovado em Abril deste ano, que redefiniu as regras de contagem do tempo de serviço.

Na cerimónia, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, acompanhada pela sua equipa de vereação, destacou a importância do momento como "um reconhecimento justo e abrangente da dedicação e do contributo dos trabalhadores municipais para os cidadãos do Funchal".

Nestes quatro anos, foi uma honra muito grande ter este executivo que serviu a causa pública e trabalhou para os munícipes do Funchal. Quero deixar uma nota de agradecimento aos excelentes funcionários, colaboradores, dirigentes e quadros do município. São um exemplo. Diariamente desempenham um trabalho essencial em prol da cidade e de todos os que aqui vivem ou visitam. Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Cristina Pedra fez questão de sublinhar a "contratação inédita" realizada pelo actual executivo ao nível dos trabalhadores municipais. "Só no nosso mandato contratámos 280 trabalhadores, muitos operacionais e outros em funções diversas. Investimos neles, na sua qualificação, com mais de 580 cações de formação para os nossos funcionários, porque o Funchal merece um serviço de excelência", referiu.

A presidente salientou ainda as melhorias nas condições de trabalho. "Investimos mais de 500 mil euros em equipamentos de protecção individual, porque a segurança não é negociável. Além disso, acrescentou, foram celebradas 126 parcerias com entidades privadas, permitindo oferecer descontos directos aos trabalhadores e suas famílias".