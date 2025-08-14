Nuno Maciel destaca importância do novo supermercado 'Amanhecer' para a economia local

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve presente, em representação do presidente do Governo Regional, na inauguração do novo supermercado Amanhecer, na freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol.

Na ocasião, o governante sublinhou a relevância de investimentos como este em meios rurais, que “reforçam os serviços de proximidade e valorizam a produção local e regional”.

Nuno Maciel disse que a nova unidade comercial “é um sinal de que a economia regional está forte” e que permite escoar, em condições de segurança e qualidade alimentar, a produção agrícola da zona.

O responsável recordou que este é já o terceiro estabelecimento do mesmo empresário na Região, salientando o contributo do investimento privado para o desenvolvimento das comunidades locais. “Certamente que a população dos Canhas e da Ponta do Sol está a ganhar, e quando as populações locais ganham, é toda a Região Autónoma da Madeira que também ganha”, afirmou.

Questionado sobre apoios à agricultura, Nuno Maciel destacou que a cana-de-açúcar foi este ano novamente apoiada com 120 euros por tonelada, num pagamento previsto até ao final de Setembro. Referiu ainda incentivos atribuídos através do programa PRODERAM e outros apoios, como o PEPAC, que deverá abrir até ao final do ano.

O secretário realçou também a importância do apoio técnico aos agricultores, defendendo uma agricultura "moderna, capaz de produzir mais em menor espaço", especialmente perante a pressão do mercado imobiliário sobre terrenos agrícolas. “O que é importante é esta noção de produzirmos com qualidade e segurança alimentar. Se os produtos regionais estiverem nas prateleiras, os consumidores levam, mesmo que sejam um pouco mais caros”, frisou.

Apesar da redução da superfície agrícola útil, Nuno Maciel afirmou que o valor acrescentado da produção está a aumentar, permitindo “mais rendimento no bolso dos agricultores” e reforçando a competitividade do sector primário na Região.