Turista sofre queda no Cais do Sardinha

Foto arquivo Sanas

Uma turista de nacionalidade alemã, de 34 anos, caiu esta tarde na Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

A vítima foi levada até ao Cais do Sardinha por um popular e socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico que se deslocaram ao local a bordo de uma embarcação do SANAS Madeira.

A mulher foi resgatada por via marítima e desembarcou na marina do Hotel Dreams Madeira Resort, onde era aguardada por uma ambulância de Machico.

Queixava-se de dores num tornozelo.

