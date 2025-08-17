Turista sofre queda no Cais do Sardinha
Uma turista de nacionalidade alemã, de 34 anos, caiu esta tarde na Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.
A vítima foi levada até ao Cais do Sardinha por um popular e socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico que se deslocaram ao local a bordo de uma embarcação do SANAS Madeira.
A mulher foi resgatada por via marítima e desembarcou na marina do Hotel Dreams Madeira Resort, onde era aguardada por uma ambulância de Machico.
Queixava-se de dores num tornozelo.
