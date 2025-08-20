Google assina parceria para IA com agência de notícias australiana AAP

A agência de notícias Australian Associated Press (AAP) vai fornecer os seus conteúdos à Google para melhorar as respostas do Gemini, modelo de inteligência artificial (IA) da tecnológica, anunciaram hoje as empresas sem revelar o valor do acordo.

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Google para que nosso jornalismo sirva como um mecanismo para garantir a rapidez e e a precisão das informações fornecidas pelos seus produtos", disse Emma Cowdroy, diretora-geral da agência noticiosa australiana, fundada há 90 anos.

"Este é um claro testemunho da nossa reputação como uma organização de notícias líder e confiável", salientou.

Nic Hopkins, responsável local de parcerias da tecnológica Google na área dos media, congratulou-se com o acordo que irá fornecer "informação em tempo real para aprimorar as respostas" fornecidas pelo Gemini.

Esta é mais uma empresa de media que assina contratos com um dos maiores 'players' da área de IA Generativa.

Em meados de janeiro, a Agence France-Presse (AFP) firmou uma parceria com a 'startup' francesa Mistral para permitir a integração das suas notícias às respostas fornecidas pelo seu 'chatbot', programa de conversação assente em IA.

Outros media entraram em ações judiciais contra empresas de IA por alegado uso de conteúdo protegido por direitos de autor, um tema que está a assumir relevância com o desenvolvimento da inteligência artificial generativa.