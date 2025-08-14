Marítimo oficializa contratação de Simo Bouzaidi

O CS Marítimo acaba de confirmar, através dos seus canais oficiais on-line, a contratação do extremo, de 25 anos, Simo Bouzaidi. O DIÁRIO já havia avançado que a sua chegada ao clube estaria para breve.

O atleta chega do CD Eldense e já representou as seleções jovens de Marrocos. O contrato é válido por duas temporadas.