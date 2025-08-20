Incendiário da Ponta do Pargo internado na Casa de Saúde São João de Deus

O homem de 45 anos interceptado, ontem, em flagrante delito, pela autoria de um incêndio no Caminho Velho na Ponta do Pargo foi internado na Casa de Saúde São João de Deus para tratamento involuntário, revelou esta quarta-feira, 20 de Agosto, o Comando Regional da PSP Madeira (CRM).

Polícia identifica presumível autor do incêndio na Ponta do Pargo A Polícia de Segurança Pública com o auxílio da Polícia Florestal identificou o presumível autor do incêndio na Ponta do Pargo.

Em nota emitida, a Polícia de Segurança Pública explica que, após comunicação da existência de fumo numa zona florestal no Caminho Velho na Ponta do Pargo, a rápida intervenção do carro patrulha da área permitiu identificar um foco de incêndio e accionar os bombeiros no âmbito do POCIR. A intervenção imediata dos operacionais, com recurso a meios aéreos, permitiu, "conter o fogo num espaço circunscrito, extinguindo-o rapidamente".

Após diligências de recolha de prova no local, os polícias interceptaram em flagrante delito o autor da ignição, o qual ainda se encontrava na referida área, "tendo o mesmo evidenciado indícios de perturbações do foro psicológico". O detido foi conduzido ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde, após avaliação médica, foi internado na Casa de Saúde São João de Deus para tratamento involuntário.

Dois identificados em quatro dias

Esta foi a segunda identificação de autores de incêndios no espaço de quatro dias. No sábado, dia 16 de Agosto, o Comando Regional da PSP Madeira identificou um cidadão com a idade de 58 anos, natural e residente no concelho da Ribeira Brava, pela realização de uma queimada ilegal.

Na execução do patrulhamento na área florestal da Ribeira Brava, foi detectada a existência de fumo proveniente de um terreno agrícola situado na Estrada das Furnas. Após o contacto com o Centro Regional de Operações e Socorro do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), foram accionados os bombeiros que extinguiram o fogo, tendo este consumido uma área de 20 m2. "A pronta intervenção destes meios permitiu que o fogo fosse imediatamente contido, evitando assim a sua propagação", sublinha a PSP.

Após recolha de alguns testemunhos no local, o suspeito foi identificado pela PSP quando já se encontrava na sua residência, tendo evidenciado um discurso confuso e desconexo. O mesmo foi sinalizado para o delegado de saúde da área de residência, tendo sido notificados os seus familiares para um acompanhamento mais próximo do mesmo.

O processo segue agora os seus tramites junto das autoridades judiciais e administrativas competentes.