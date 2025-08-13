Chega defende obrigatoriedade de trabalho não remunerado de reflorestação para incendiários

O Chega defendeu esta quarta-feira, 13 de Agosto, que todos os condenados por incêndios florestais cumpram pena de prisão e sejam obrigados a realizar trabalho não remunerado de reflorestação nas áreas que destruíram.

Em nota emitida, o deputado Francisco Gomes, eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, considera que se trata de uma medida "essencial para reforçar o carácter dissuasor das penas e para responsabilizar, de forma concreta, quem causa danos tão graves ao território nacional, à economia e às comunidades".

O partido considera "inaceitável" que Portugal continue a enfrentar Verões marcados por "destruição, tragédias humanas e prejuízos, mantendo um regime penal brando para quem pratica estes actos". O Chega defende que os condenados devem integrar programas obrigatórios de recuperação ambiental, devolvendo ao país parte do que lhe retiraram.

Não aceitaremos que quem destrói o nosso território e põe em risco vidas humanas cumpra penas simbólicas e volte rapidamente às ruas. Os incendiários devem ser punidos de forma exemplar e obrigados a trabalhar para repor o que destruíram. É uma questão de justiça para com as vítimas e para com o país. Francisco Gomes

O Chega sustenta que "só com uma lei firme e clara Portugal deixará de ser o país que mais arde e que menos pune quem ateia fogos".