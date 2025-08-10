Ponta do Sol não desceu dos 22,8 ºC na última noite tropical

A noite de sábado para domingo, 9 para 10 de Agosto, foi novamente tropical em várias zonas do arquipélago da Madeira, com temperaturas mínimas a não descerem abaixo dos 20 ºC em 11 das 20 estações meteorológicas da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) instaladas na Madeira, Porto Santo e Selvagem Grande.

O valor mais elevado da madrugada foi registado na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, onde a mínima não baixou dos 22,8 ºC.

No Monte, o fenómeno mais curioso foi a acentuada variação térmica: às 02h20, a estação marcava 19,0 ºC, mas menos de duas horas e meia depois, às 04h40, a temperatura subia para 28,3 ºC, traduzindo uma amplitude de quase 9 ºC num curto espaço de tempo.