SANAS registou um caso de afogamento na Madeira em Julho

O balanço do SANAS referente ao mês de Julho dá conta da existência de uma situação de afogamento com perda de consciência, uma suspeita de traumatismo cranioencefálico e múltiplos resgates devido às fortes correntes.

No mês passado registaram-se 127 ocorrências, menos 51% do que em igual período do ano passado. 28% das vítimas era da faixa etária dos 1 aos 12 anos. Além disso, 62 ocorrências foram ferimentos ligeiros e 74 foram ocorrências no mar.

No total, o SANAS vigiou 12 praias, tendo 14 postos em praias e 26 nadadores-salvadores empenhados diariamente. O número total é de 42 nadadores-salvadores.