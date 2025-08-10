Quinta Grande já acima dos 30.ºC antes do meio-dia

Às 11 horas deste domingo, a estação meteorológica da Quinta Grande – situada a cerca de 500 metros de altitude – marcava 30,2 ºC, confirmando as previsões de mais um dia de calor no Arquipélago da Madeira.

No sábado, seis estações da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registaram temperaturas máximas acima dos 30 ºC. O valor mais elevado ocorreu no Funchal/Observatório, com 33,7 ºC, o mais alto do ano até agora na Região. Seguiram-se Cancela/SRPC (32,9 ºC), Ponta do Sol/Lugar de Baixo (31,1 ºC), Santa Cruz/Aeroporto (30,7 ºC), Quinta Grande (30,3 ºC) e Funchal/Lido (30,1 ºC).

No Porto Santo, o extremo diário foi de 29,3 ºC, ainda ‘longe’ dos 32,0 ºC registados em Agosto de 2010. Segundo dados oficiais de extremos climatológicos, a temperatura mais alta de sempre no arquipélago foi de 39,1 ºC, registada na Quinta Grande a 27 de Junho de 2023.

A temperatura máxima mais baixa deste sábado foi de 22,7 ºC, registada no Caniçal/Ponta de São Lourenço.