Montenegro defende "roteiro comum" para paz "justa e duradoura"

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, defendeu hoje a necessidade de chegar a um "roteiro comum" para uma paz "justa e duradoura" na Ucrânia e sublinhou o "apoio aos esforços de paz" do Presidente dos Estados Unidos da América.

"Participei hoje na videoconferência do Conselho Europeu sobre a situação na Ucrânia. Neste momento definidor, sublinho a importância da unidade transatlântica, o apoio aos esforços de paz do Presidente Trump e a necessidade de definirmos um roteiro comum para uma paz justa e duradoura", escreveu Luís Montenegro na rede social X depois de uma videoconferência com líderes europeus.

A videoconferência organizada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, seguiu-se a uma reunião copresidida pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e que juntou 30 países, maioritariamente europeus.

Numa declaração lida no final de uma reunião extraordinária do Conselho Europeu, por videoconferência, Costa defendeu que reforçar as Forças Armadas da Ucrânia é a única maneira de assegurar que uma eventual paz seja duradoura.

A reunião extraordinária do Conselho Europeu decorreu depois de um encontro, na segunda-feira em Washington, entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os homólogos ucraniano, Volodymyr Zelensky, francês, Emmanuel Macron, finlandês, Alexander Stubb, e os chefes dos Governos britânico, Keir Starmer, e alemão, Friedrich Merz.

Estiveram ainda presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.