Montenegro saúda "esforços do Presidente Trump" para pôr fim à guerra

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, saudou hoje "os esforços do Presidente Trump para pôr fim à guerra de agressão na Rússia" na Ucrânia e defendeu "uma solução negociada que garanta o pleno envolvimento" de Kiev e da Europa.

"Saudamos os esforços do Presidente Trump para pôr fim à guerra de agressão da Rússia e alcançar uma paz justa e duradoura e segurança para a Ucrânia", lê-se numa publicação de Luís Montenegro na rede social X (antigo Twitter).

O chefe do executivo afirma que continuarão "unidos no apoio à Ucrânia, por uma solução negociada que garanta o pleno envolvimento da Ucrânia e da Europa".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, têm um encontro marcado para 15 de agosto no Alasca para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia.

A reunião cara a cara, anunciada para se realizar no Estado norte-americano do Alasca, será a primeira entre os dois líderes desde junho de 2019, no Japão, um ano depois de uma cimeira em Helsínquia, onde Donald Trump adotou um tom bastante conciliador com o homem forte do Kremlin.

Vladimir Putin não pisa solo norte-americano desde 2015, durante a presidência de Barack Obama.

Moscovo exige que a Ucrânia lhe ceda quatro regiões parcialmente ocupadas (Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Kherson), além da Crimeia, anexada em 2014, e que a Ucrânia abandone as entregas de armas ocidentais e qualquer intenção de adesão à Nato.

Estas exigências são inaceitáveis para Kiev, que quer a retirada das tropas russas do seu território e garantias de segurança ocidentais, incluindo a continuidade do fornecimento de armas e o envio de uma força europeia, condições a que a Rússia se opõe.