Líderes europeus juntam-se a Zelensky em encontro com Trump na segunda-feira

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje viajará, tal como vários líderes europeus, para a Casa Branca na segunda-feira, juntamente com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"A pedido do Presidente Zelensky, participarei na reunião com o Presidente Trump e outros líderes europeus na Casa Branca amanhã [segunda-feira]", escreveu Ursula von der Leyen na rede social X.

Volodymyr Zelensky estará em Bruxelas, na Bélgica, na tarde hoje para participar de uma videoconferência dos aliados europeus da Ucrânia sobre o acordo de paz defendido por Donald Trump após seu encontro com Vladimir Putin, anunciou a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen.

"Esta tarde receberei Volodymyr Zelensky em Bruxelas", divulgou a presidente da Comissão Europeia numa publicação na rede social X.

Segundo a Agência France-Presse, a reunião está marcada para 14:00 (hora de Lisboa) com a coaligação dos países apoiantes de Kiev, para preparar os próximos passos nas negociações de paz na Ucrânia , após a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca na sexta-feira.

Na reunião de hoje participa também o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, a partir das 14:00 de Lisboa.

Os aliados da Ucrânia devem discutir garantias de segurança para Kiev como parte de um possível acordo de paz.

Entre os líderes europeus que já confirmaram a presença no encontro de segunda-feira, na Casa Branca, nos Estados Unidos, contam-se o Presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, bem como o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

"O Presidente da República viajará para Washington amanhã [segunda-feira] junto com o Presidente Zelensky e vários líderes europeus para continuar o trabalho de coordenação entre os europeus e os Estados Unidos com o objetivo de alcançar uma paz justa e duradoura que preserve os interesses vitais da Ucrânia e a segurança da Europa", anunciou a presidência francesa.

O governo alemão anunciou também que o chanceler alemão, Friedrich Merz, acompanhará o presidente ucraniano Volodomir Zelensky na viagem a Washington.

O líder da NATO (Organização do Tratado Atlântico Norte), Mark Rutte, confirmou também a presença no encontro, bem como o fizeram entretanto o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o Presidente finlandês, Alexander Stubb,

Keir Starmer "reafirmará que o apoio à Ucrânia continuará pelo tempo que for necessário", segundo um comunicado de Downing Street.

Também fontes do Governo italiano confirmaram à agência de notícias espanhola EFE a presença de Meloni, enquanto o chefe de Estado finlandês também anunciou que irá estar presente.

O encontro, que decorrerá na Casa Branca, foi convocado após a cimeira entre o líder norte-americano e o homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, que terminou sem um acordo de cessar-fogo na Ucrânia, como pretendia Donald Trump.

Depois da cimeira de sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) passou a defender um acordo de paz como solução para a guerra na Ucrânia, iniciado pela invasão russa em fevereiro de 2022.