Conheça a lista candidata pela CDU à Câmara Municipal do Funchal

É com a determinação de "devolver a cidade à sua população" que a CDU apresenta a sua candidatura à Câmara Municipal do Funchal. Ricardo Lume, tal como já tinha sido divulgado, é o cabeça-de-lista de uma candidatura que conta com "homens e mulheres com provas dadas, profundamente ligados à vida da cidade, que combinam experiência, conhecimento técnico e compromisso social".



"A lista reflecte a diversidade, a competência e o enraizamento social de quem está preparado para assumir responsabilidades ao serviço da população funchalense", indica nota à imprensa.

“Esta candidatura é feita de pessoas que conhecem o Funchal, vivem o Funchal e querem, com seriedade e competência, responder às justas aspirações de quem cá vive e trabalha”, afirmou Ricardo Lume.

O compromisso é o de colocar o interesse da população em primeiro lugar e de promover uma política de proximidade, transparência e participação democrática.

1. Ricardo Lume

Assume pela primeira vez a liderança da candidatura à Câmara Municipal do Funchal. Entre 2005 e 2021, representou a CDU na Assembleia de Freguesia de Santo António e foi deputado da CDU à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira durante três legislaturas. A sua candidatura reforça o compromisso da CDU com uma política de proximidade e com a defesa intransigente dos interesses da população.

.

2. Ana Paula Almeida

Membro do Partido Ecologista “Os Verdes”, professora de História na Escola EB 2,3 da Torre, com experiência em instituições culturais como a Casa-Museu Frederico de Freitas e o Centro de Estudos de História do Atlântico.

.

3. Artur Andrade

Advogado. Foi deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, vereador da CMF e deputado municipal. Tem vasta experiência autárquica, foi colaborador de diversos órgãos de comunicação social e dirigente associativo da COCAN e da Banda “Os Guerrilhas”.

.

4. Isabel Pestana

Professora de Economia e Contabilidade, com carreira dedicada ao ensino na Escola Secundária Jaime Moniz.

5. Duarte Martins

Coordenador da concelhia do PCP/Funchal, foi candidato da CDU ao Parlamento Europeu em 2024. Tem intervenção ativa na área social e forte ligação à população do concelho.

.

6. Álvaro Pereira

Contabilista certificado, com reconhecida experiência profissional. Foi empresário e membro da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME).

7. Érica Camacho

Jovem ativista da JCP, licenciada em Artes Visuais, atualmente em estágio como designer. Representa a nova geração comprometida com o futuro da cidade.