Conheça a lista candidata pela CDU à Câmara Municipal do Funchal
É com a determinação de "devolver a cidade à sua população" que a CDU apresenta a sua candidatura à Câmara Municipal do Funchal. Ricardo Lume, tal como já tinha sido divulgado, é o cabeça-de-lista de uma candidatura que conta com "homens e mulheres com provas dadas, profundamente ligados à vida da cidade, que combinam experiência, conhecimento técnico e compromisso social".
"A lista reflecte a diversidade, a competência e o enraizamento social de quem está preparado para assumir responsabilidades ao serviço da população funchalense", indica nota à imprensa.
“Esta candidatura é feita de pessoas que conhecem o Funchal, vivem o Funchal e querem, com seriedade e competência, responder às justas aspirações de quem cá vive e trabalha”, afirmou Ricardo Lume.
O compromisso é o de colocar o interesse da população em primeiro lugar e de promover uma política de proximidade, transparência e participação democrática.
1. Ricardo Lume
Assume pela primeira vez a liderança da candidatura à Câmara Municipal do Funchal. Entre 2005 e 2021, representou a CDU na Assembleia de Freguesia de Santo António e foi deputado da CDU à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira durante três legislaturas. A sua candidatura reforça o compromisso da CDU com uma política de proximidade e com a defesa intransigente dos interesses da população.
2. Ana Paula Almeida
Membro do Partido Ecologista “Os Verdes”, professora de História na Escola EB 2,3 da Torre, com experiência em instituições culturais como a Casa-Museu Frederico de Freitas e o Centro de Estudos de História do Atlântico.
3. Artur Andrade
Advogado. Foi deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, vereador da CMF e deputado municipal. Tem vasta experiência autárquica, foi colaborador de diversos órgãos de comunicação social e dirigente associativo da COCAN e da Banda “Os Guerrilhas”.
4. Isabel Pestana
Professora de Economia e Contabilidade, com carreira dedicada ao ensino na Escola Secundária Jaime Moniz.
5. Duarte Martins
Coordenador da concelhia do PCP/Funchal, foi candidato da CDU ao Parlamento Europeu em 2024. Tem intervenção ativa na área social e forte ligação à população do concelho.
6. Álvaro Pereira
Contabilista certificado, com reconhecida experiência profissional. Foi empresário e membro da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME).
7. Érica Camacho
Jovem ativista da JCP, licenciada em Artes Visuais, atualmente em estágio como designer. Representa a nova geração comprometida com o futuro da cidade.