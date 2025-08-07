Ronaldo diz que Félix tomou a melhor opção entre a liga saudita e a portuguesa

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo disse hoje, no Algarve, que o compatriota João Félix tomou a "melhor opção" na ida para os sauditas do Al Nassr, em comparação com a I Liga portuguesa.

"Acho que foi uma melhor opção para o João Félix ir para a Arábia Saudita do que jogar na liga portuguesa", comentou Cristiano Ronaldo em declarações aos jornalistas, após a vitória da equipa saudita sobre o Rio Ave, por 4-0, em jogo particular em que assinou um 'hat-trick' e Félix somou duas assistências.

O capitão da equipa das 'quinas' disse que João Félix "é um jogador com muito talento" e que "vai ajudar bastante" a equipa orientada por Jorge Jesus, reforçando novamente os elogios à liga saudita.

"É a minha opinião, não só porque eu estou lá, mas se vocês virem a quantidade de estrelas que estão lá, os jogadores, a competitividade que tem sido, eu acho que foi uma boa opção para ele. Independentemente de não jogar a 'Champions' e dizerem que é muito jovem para jogar na Arábia Saudita, acho que foi uma decisão muito acertada da parte dele", sublinhou.

Questionado sobre se ajudou a 'roubar' João Félix ao Benfica, Cristiano Ronaldo respondeu em tom crítico: "Roubar? Roubar é feio, essa palavra é feia. Ninguém roubou nada a ninguém".

O avançado do Al Nassr desmentiu ainda ter ligado a João Félix antes de o jogador ser contratado pelos sauditas.

"Eu não liguei para ninguém, vocês é que andaram a dizer, eu não liguei para ninguém, essa não é a minha função. A minha função é treinar, jogar bem, marcar golos, se possível. Pegar no telefone e ligar, isso não é o meu trabalho", disse.

Cristiano Ronaldo abordou ainda o arranque da I Liga portuguesa, afirmando desejar "que seja uma liga competitiva" e que "continue a crescer da maneira que tem crescido até agora".

"Espero que possa melhorar, há sempre coisas para melhorar. E desejo ao Sporting, como vocês sabem, o melhor de sempre, e que possa ser campeão outra vez", prosseguiu.

Sobre a saída do avançado sueco Viktor Gyökeres dos 'leões', para jogar nos ingleses do Arsenal, o internacional português comentou que "só faz falta quem cá está".

"Eu acredito que o Sporting vai ser uma equipa competitiva. Sabemos que o Gyökeres era um jogador especial, um jogador que fazia muitos golos no Sporting, mas a equipa vai ter de se adaptar sem ele. Eu acredito que o avançado novo que veio do Almería, o [Luis] Suárez, é um excelente avançado. Também o Harder é um bom jogador também, precisa de tempo, ainda é jovem", sustentou.

Cristiano Ronaldo falou ainda da morte do antigo internacional português Jorge Costa, que morreu esta terça-feira, aos 53 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória.

"São sempre momentos difíceis, momentos tristes. Era uma pessoa que eu conhecia pouco, mas o pouco que eu convivi foi uma pessoa que me tratou sempre bem. Por isso, quero mandar um abraço e beijinhos à família. É um momento difícil", referiu.