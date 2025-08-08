Três jovens agredidos de madrugada no Funchal

Três jovens na casa dos 20 anos foram agredidos esta madrugada nas imediações da Rua das Fontes, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, as vítimas foram agredidas por um grupo já referenciado pelas autoridades e sofreram escoriações na cara.

Os jovens, estrangeiros, foram assistidos por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa.

Foram depois transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.