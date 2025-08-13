Pedro Côrte Moura em destaque no Campeonato da Europa de Windsurf

Na capital da Letónia, Riga, no lago Ķīšezers, o madeirense Pedro Côrte Moura, em representação de Portugal, da Madeira e do Clube Naval do Funchal, iniciou hoje a sua participação no Campeonato da Europa de Windsurf na classe Raceboard.

Ao longo de cinco dias de competição, estão previstas três regatas diárias, cujo somatório de pontos definirá a classificação final e a atribuição dos títulos europeus em cada escalão.

No arranque da prova, após as primeiras três regatas, Pedro Côrte Moura ocupa o 6.º lugar da geral, sendo 2.º classificado no escalão Grand Master e 2.º entre os atletas da categoria Pesados.

Segundo o atleta, navegar num lago apresenta desafios muito diferentes da navegação no mar, onde habitualmente treina. A água doce oferece menor flutuabilidade à prancha, exigindo maior esforço físico, e os ventos são mais inconstantes.

"Aqui as rajadas mudam constantemente de direcção e intensidade, o que obriga a uma leitura muito atenta do campo para não perder oportunidades de acelerar ou evitar zonas sem vento", explica.

As condições instáveis resultam em mudanças frequentes nas posições durante as regatas, aumentando a intensidade e o interesse da competição, mas também o desgaste físico. Ao longo do dia, Pedro chegou a liderar a frota e manteve-se por várias vezes no Top 5.

O atleta considera que foi um arranque exigente, mas positivo, superando as expectativas iniciais. Agora, o foco passa por manter a consistência e apostar na recuperação física diária - o chamado "trabalho invisível" que, segundo Pedro, "muitas vezes decide as vitórias, especialmente em campos de regata tão exigentes".

Com previsão de ventos fracos nos próximos dias, a gestão de esforço e a recuperação entre regatas serão determinantes, já que a componente física assumirá um papel ainda mais relevante nesta reta inicial do campeonato.