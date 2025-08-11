Cruzeiro, de Leonardo Jardim, perde com Santos e falha colagem ao líder Flamengo

O Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, falhou hoje a colagem ao líder Flamengo no campeonato brasileiro de futebol, perdendo com o Santos (2-1), na 19.ª jornada, enquanto o Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu o Ceará (2-1).

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro colocou-se em vantagem com um golo de Fabrício Bruno, aos 43 minutos, antes de Guilherme, aos 62, e o paraguaio Gustavo Caballero, aos 89, imporem a quarta derrota - segunda consecutiva na condição de anfitriã - da equipa de Leonardo Jardim, que apenas ganhou uma das últimas quatro partidas na competição.

O Cruzeiro mantém-se no segundo lugar, com 37 pontos, três abaixo do Flamengo, que tem menos um jogo e triunfou na receção ao Mirassol (2-1), no sábado, na abertura da última jornada da primeira volta, sendo que o pódio é fechado pelo Palmeiras, terceiro, com 36 pontos e dois encontros em atraso, na sequência da vitória perante o Ceará.

Em São Paulo, o argentino José Lopez, mais conhecido por Flaco, de penálti, aos 67 minutos, e Vitor Roque, aos 69, fizeram os golos com que o conjunto de Abel Ferreira inverteu o tento de Lourenço, aos 51, para regressar aos triunfos quatro embates depois nas diversas provas.

Eliminado na quarta-feira nos oitavos de final da Taça do Brasil, ao perder na receção ao rival citadino Corinthians (2-0), que já tinha vencido na primeira mão (1-0), o Palmeiras atenuou a tensão entre os adeptos e a direção e equipa técnica, num dia marcado pelo ataque com petardos ao centro de treinos do clube, sem registo de feridos.

O Ceará, que utilizou o defesa direito português Rafael Ramos a partir dos 87 minutos, é 12.º classificado, com 22 pontos, seis acima da zona de descida, e tem um jogo a menos.