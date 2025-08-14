Pedro Côrte Moura luta por manter a posição no Campeonato da Europa de Windsurf
Pedro Côrte Moura, do Clube Naval do Funchal, baixou uma posição na classificação geral, no segundo dia do Campeonato da Europa de windsurf, na classe Raceboard. O madeirense ocupa agora a 7.ª posição da geral, após se realizarem apenas duas das três regatas previstas.
A competição realiza-se num lago, na Letónia, o que representa condições de navegação muito diferentes das que Pedro Côrte Moura, que representa Portugal, encontra habitualmente na Madeira. "Por ser de água doce, provoca menos flutuabilidade à prancha e a ondulação é muito particular", indica nota do clube à imprensa.
"Em ambas as regatas do dia o madeirense obteve o 9.º lugar, apesar de durante vários períodos ter estado sensivelmente 20 lugares atrás, fazendo recuperações fantásticas nas retas finais", explica a mesma nota.
Até sábados estão previstas mais três regatas por dia. A previsão para amanhã, em relação ao tempo, é semelhante à de hoje. Até lá a estratégia definida será segurar ao máximo a posição, evitando um desgaste físico excessivo, para tentar um derradeiro ataque nos últimos dois dias, na expetativa de alcançar o Top 5 da classificação geral.