Pedro Diniz é o candidato do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz nas próximas eleições autárquicas. Este desafio é assumido com o objectivo de "apresentar soluções concretas para os problemas que mais preocupam a população, dando especial atenção à habitação, ao apoio social e ao desenvolvimento económico sustentável do concelho".

O candidato socialista sublinha que a sua visão para Santa Cruz passa por reforçar os serviços de proximidade, criar melhores condições para fixar jovens no concelho e promover políticas que estimulem o investimento, sem perder de vista a preservação ambiental e o bem-estar das comunidades.



"É tempo de devolver à população a confiança no poder local", afirma Pedro Diniz, que promete desenvolver uma campanha próxima das pessoas, ouvindo os seus anseios e procurando soluções realistas e exequíveis.

"O PS Santa Cruz acredita que esta candidatura representa uma oportunidade de renovação e de construção de um futuro mais equilibrado e inclusivo para todos os munícipes", indica nota à imprensa.

Pedro Diniz é o nome que sucede a Deodato Moniz, que havia sido indicado como candidato mas que, entretanto, retirou a mesma por razões de ordem pessoal.