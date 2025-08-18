Câmara da Ponta do Sol garante normal funcionamento da ETAR após queixas de populares

Alguns populares suspeitaram hoje da existência de uma alegada descarga de esgoto junto ao Cais, no lado do Lugar de Baixo, referindo a presença de cheiros nauseabundos nas proximidades da ETAR.

Contactada pelo DIÁRIO, a Câmara Municipal da Ponta do Sol garantiu que não houve qualquer descarga, e que a ETAR está a funcionar normalmente e que “está a ser aplicado o tratamento preliminar obrigatório por lei”.