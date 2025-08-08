Entupimento de emissário da ETAR do Caniço provoca mancha no mar do Atalaia

Uma mancha de esgoto foi detectada esta sexta-feira no mar da Atalaia, no Caniço, o que gerou várias críticas por parte da população.

Segundo a Câmara Municipal de Santa Cruz, a situação deveu-se ao entupimento no emissário submarino da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Caniço.

Ao DIÁRIO, o engenheiro responsável por este departamento esclareceu que o sistema que normalmente descarrega os efluentes tratados a cerca de 60 metros de profundidade no mar terá sofrido uma obstrução na sua câmara de carga. Como consequência, os resíduos em vez de serem conduzidos para o fundo do mar, acabaram por ser libertados junto à costa, provocando uma visível alteração na coloração da água.

O responsável garantiu que a autarquia já se encontra no local a resolver o problema.

Governo Regional ordena suspensão imediata

Já a Unidade de Inspecção Ambiental da DRAM também já realizou uma inspecção ao local e confirmou haver uma descarga ilícita de águas residuais para o meio receptor natural, costa e mar, no concelho de Santa Cruz.

“Considerando que a referida infracção, de utilização indevida dos recursos hídricos, consubstancia uma contraordenação ambiental muito grave, a Direcção Regional de Ambiente e Mar notificou a Câmara Municipal de Santa Cruz da presente ordem de administrativa, para a obrigação de imediata suspensão da contaminação e eliminação da referida descarga, nos termos do nº 1 do artigo 25.º, da Lei nº 50/2006, de 29 de agosto, na sua atual redação, diploma que aprovou a Lei Quadro das Contraordenações Ambientais e das alíneas k) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional nº 24/2024/M, de 11/10”, informou.

A DRAM lembra que esta tem vindo a ser uma prática recorrente no município de Santa Cruz e que cada caso tem merecido a advertência da direção regional. A gestão das águas residuais é da exclusiva competência da Câmara Municipal de Santa Cruz

