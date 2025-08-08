Entupimento de emissário da ETAR do Caniço provoca mancha no mar do Atalaia
Governo Regional ordena suspensão imediata por descarga ilícita de águas residuais
Uma mancha de esgoto foi detectada esta sexta-feira no mar da Atalaia, no Caniço, o que gerou várias críticas por parte da população.
Segundo a Câmara Municipal de Santa Cruz, a situação deveu-se ao entupimento no emissário submarino da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Caniço.
Ao DIÁRIO, o engenheiro responsável por este departamento esclareceu que o sistema que normalmente descarrega os efluentes tratados a cerca de 60 metros de profundidade no mar terá sofrido uma obstrução na sua câmara de carga. Como consequência, os resíduos em vez de serem conduzidos para o fundo do mar, acabaram por ser libertados junto à costa, provocando uma visível alteração na coloração da água.
O responsável garantiu que a autarquia já se encontra no local a resolver o problema.
Governo Regional ordena suspensão imediata
Já a Unidade de Inspecção Ambiental da DRAM também já realizou uma inspecção ao local e confirmou haver uma descarga ilícita de águas residuais para o meio receptor natural, costa e mar, no concelho de Santa Cruz.
“Considerando que a referida infracção, de utilização indevida dos recursos hídricos, consubstancia uma contraordenação ambiental muito grave, a Direcção Regional de Ambiente e Mar notificou a Câmara Municipal de Santa Cruz da presente ordem de administrativa, para a obrigação de imediata suspensão da contaminação e eliminação da referida descarga, nos termos do nº 1 do artigo 25.º, da Lei nº 50/2006, de 29 de agosto, na sua atual redação, diploma que aprovou a Lei Quadro das Contraordenações Ambientais e das alíneas k) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional nº 24/2024/M, de 11/10”, informou.
A DRAM lembra que esta tem vindo a ser uma prática recorrente no município de Santa Cruz e que cada caso tem merecido a advertência da direção regional. A gestão das águas residuais é da exclusiva competência da Câmara Municipal de Santa Cruz
Os serviços vão para o local resolver a situação.
