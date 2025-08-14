Câmara da Ponta do Sol anuncia quatro novos investimentos em serviços e infra-estruturas

No seguimento da reunião semanal do executivo, que decorreu esta tarde, a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, anunciou o lançamento de quatro novos procedimentos destinados a reforçar serviços essenciais no concelho.

O primeiro investimento será a aquisição de uma nova viatura ligeira para recolha de lixo indiferenciado, no valor de 135 mil euros. O veículo permitirá a recolha em arruamentos mais estreitos, "onde o acesso era mais difícil", justifica o executivo.

O segundo procedimento, no valor de 87 mil euros, destina-se à manutenção das válvulas redutoras de pressão de água. A autarca sublinhou que, "apesar de representar um valor considerável para a dimensão do concelho", este investimento é essencial para substituir equipamentos mais antigos e garantir a manutenção preventiva dos mais recentes. O objectivo é estabilizar a pressão da rede e prevenir ruturas e derrames, explicou Célia Pessegueiro.

Os outros dois procedimentos dizem respeito à construção de novos arruamentos na freguesia dos Canhas: um na Entrada 35 do Caminho do Lombo do Meio e outro no Impasse do Vale e Cova do Pico.

Estas obras vão beneficiar moradores que, até agora, enfrentavam dificuldades para estacionar próximo das suas residências, contribuindo também para "uma melhor organização do território nessas áreas", destaca a autarca.