RIR denuncia acampamento ilegal junto ao Hospital dos Marmeleiros

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) denuncia, através de comunicado, a presença de um acampamento improvisado nos terrenos recentemente limpos junto ao Hospital dos Marmeleiros, no Funchal.

De acordo com o partido, segundo relatos e imagens partilhadas por populares, trata-se aparentemente de um casal de estrangeiros que, sem condições adequadas, instalou-se no local. "Esta situação levanta sérias questões de segurança, saúde pública e uso indevido de espaço público, especialmente tendo em conta que a limpeza destes terrenos foi realizada há poucos dias", sublinha.

É inaceitável que, passados poucos dias da intervenção, o espaço seja ocupado de forma irregular e sem qualquer resposta das autoridades competentes. Não se trata apenas de preservar o resultado da limpeza — trata-se de garantir que zonas sensíveis, próximas de uma unidade hospitalar, não se transformem em locais de pernoita improvisada, colocando em risco a higiene, a segurança e a dignidade das pessoas envolvidas. Liana Reis, coordenadora regional do RIR

Nesse sentido, o RIR exige à Câmara Municipal do Funchal e ao Governo Regional uma intervenção célere para: "assegurar o realojamento digno destas pessoas; reforçar a vigilância e fiscalização destes terrenos, garantir que as áreas limpas se mantêm seguras e livres de ocupações irregulares".

"Manter os espaços públicos cuidados exige mais do que ações pontuais — requer planeamento, monitorização e resposta rápida a situações que ponham em causa a saúde, a segurança e a imagem da nossa cidade", finaliza.