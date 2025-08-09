Olavo Câmara afirma ter equipa pronta para governar o Porto Moniz

Já está fechada a lista do PS candidata à Câmara Municipal do Porto Moniz. Olavo Câmara encabeça a candidatura, descrevendo a sua equipa como sendo "composta por pessoas com competência técnica, experiência e profundamente envolvidas e conhecedoras da realidade quotidiana do concelho, nas diferentes freguesias".

"A formação e experiência de cada um dos elementos conferem-lhes as caraterísticas ideais e a preparação para trabalhar em áreas essenciais ao funcionamento da autarquia, nomeadamente nas áreas jurídica e de contratação pública, no urbanismo, nas obras públicas e na área social", indica o advogado de 35 anos, através de nota à imprensa.

No segundo lugar da lista surge Raquel Silva, técnica superior de qualidade, segurança e ambiente, que presta também serviços como técnica na área da coordenação de segurança, em várias obras, desde 2009. Graciela Silva, professora e actualmente vereadora na Câmara Municipal do Porto Moniz, é o número 3 desta lista.

Em quarto lugar surge Edgar Castro, funcionário público e empresário na área do transporte coletivo de passageiros. Conta mais de 25 anos de militância no PS, é actualmente deputado à Assembleia Municipal do Porto Moniz e já foi Vogal da Junta de Freguesia do Seixal.

Miriam Mendonça, técnica superior na área social, surge no quinto lugar da lista. É Licenciada em Serviço Social, tem apostado na intervenção social direccionada para a população idosa, exercendo funções no Gabinete de Apoio ao Idoso do Município de Porto Moniz.

Quanto aos compromissos, Olavo Câmara aponta como prioridade as pessoas do Porto Moniz, garantindo que procurará reforçar e valorizar os apoios disponibilizados pela autarquia, implementados pela gestão camarária do PS. Por outro lado, o candidato socialista considera que o futuro do município passa por encontrar soluções para áreas como a mobilidade, a habitação e o ordenamento do território, "através das necessárias alterações ao PDM e da atração de investimento. Entre as suas prioridades está, também a educação".

A defesa do património e a valorização da agricultura, neste que é um concelho marcadamente rural, são outras das garantias apontadas por Olavo Câmara.