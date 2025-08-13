Duas doentes transportadas do Porto Santo para a Madeira
Duas mulheres que necessitavam de cuidados médicos urgentes foram hoje transportadas do Porto Santo para a Madeira.
As doentes seguiram a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa. Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Cruz Vermelha Portuguesa asseguraram depois os seus transportes para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
