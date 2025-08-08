17 bombeiros combateram incêndio no Campanário

Um incêndio deflagrou esta madrugada numa zona de mato, no Campanário, no Caminho da Vera Cruz.

O alerta para este incêndio foi dado pela 1h20, tendo sido mobilizadas para o local quatro corporações de bombeiros num total de 17 elementos.

As chamas foram extintas pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol (8 elementos), pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (3), Bombeiros Sapadores do Funchal (2) e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (5).

O fogo foi dado como extinto pelas 4h30.