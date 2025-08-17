Três mortos e oito feridos em tiroteio num clube lotado de Nova Iorque

Três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas após um tiroteio ocorrido hoje de madrugada num clube lotado localizado no bairro de Brooklyn, em Nova Iorque, segundo informações da polícia local.

De acordo com a comissária da Polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch, o incidente terá ocorrido no Taste of the City Lounge, na zona de Crown Heights, pouco antes das 03:30 (hora local), na sequência de "uma disputa".

Os investigadores acreditam que um ou mais atiradores abriram fogo com múltiplas armas, matando três homens.

"Foi um tiroteio terrível que ocorreu na cidade de Nova Iorque", afirmou a responsável em conferência de imprensa, acrescentando que os agentes estão já a investigar pelo menos 36 cápsulas encontradas no local, bem como uma arma de fogo descoberta numa rua próxima.

Entre os feridos estão oito homens e três mulheres, com idades entre os 27 e os 61 anos, todos a serem tratados em hospitais por ferimentos não fatais.

Jessica Tisch sublinhou que, apesar do incidente, a cidade regista este ano um número historicamente baixo de tiroteios e vítimas de armas de fogo.

"Algo como isto é, graças a Deus, uma anomalia, mas vamos investigar para apurar todos os detalhes do que aconteceu", afirmou.