Suspeito armado e polícia morrem em tiroteio junto a universidade em Atlanta, EUA

Um suspeito armado e um agente da polícia morreram na sequência da intervenção das autoridades norte-americanas num tiroteio com um atirador ativo junto ao campus da Universidade Emory, em Atlanta, capital do estado da Geórgia, Estados Unidos.

As autoridades acreditam que nenhum civil terá ficado ferido, mas vários tiros atingiram edifícios pertencentes ao Centro de Controlo de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, no mesmo campus, segundo o chefe da polícia de Atlanta, Darin Schierbaum.

Funcionários do CDC divulgaram fotos do interior dos edifícios que parecem mostrar várias janelas com marcas de balas.

O atirador estava armado com uma arma longa e as autoridades recuperaram outras três armas de fogo no local, de acordo com um agente da polícia, que falou sob condição de anonimato.

O atirador foi encontrado morto no segundo andar de um edifício no lado oposto da rua do CDC, segundo Schierbaum. "Não sabemos, neste momento, se foi pelos agentes ou se foi autoinfligido", disse o chefe da polícia.

As autoridades locais afirmam que já não existe ameaça para o público.

O presidente da Câmara de Atlanta, Andre Dickens, declarou que o motivo do homem não é conhecido porque a investigação ainda está em "fase preliminar".

A Universidade Emory anunciou numa publicação na rede social X que a ordem de confinamento no campus tinha sido levantada, mas pediu às pessoas que evitassem a área.

O campus principal da Emory, o Emory University Hospital e o CDC estão rodeados por bairros arborizados e ricos no nordeste de Atlanta. A área é de difícil acesso e notoriamente congestionada, mas na sexta-feira havia poucos carros em circulação.