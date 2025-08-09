Adolescente abre fogo e fere três pessoas em Times Square

Um adolescente disparou hoje perto de Times Square, um dos locais mais turísticos de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e feriu três pessoas, anunciou a polícia de Nova Iorque.

Os feridos, com idades entre 19 e 65 anos, estão em estado estável, segundo avança a agência de notícias France Press.

O incidente ocorreu por volta da 01:20 local (06:20 em Portugal), referiu a polícia. Os disparos foram precedidos por uma discussão verbal, segundo a porta-voz da polícia.

O agressor foi "detido e uma arma de fogo foi apreendida", precisou a mesma fonte policial.