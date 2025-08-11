Pelo menos um morto e dezenas de feridos em explosão em fábrica nos EUA

Pelo menos uma pessoa morreu hoje e dezenas ficaram feridas ou presas sob os escombros na explosão numa central siderúrgica, em Pittsburgh, no nordeste dos Estados Unidos, disseram as autoridades locais.

Um porta-voz dos serviços de emergência de Allegheny adiantou que uma pessoa morreu na explosão e duas estão desaparecidas.

Várias outras pessoas foram tratadas por ferimentos, acrescentou Kasey Reigner.

Os serviços de emergência de Allegheny disseram que um incêndio na central da US Steel começou pelas 10:51 (15:51 em Lisboa).

As autoridades pediram aos moradores que se mantivessem afastados do local para que as equipas de emergência pudessem realizar os trabalhos de socorro.

O governador do estado da Pensilvânia, Josh Shapiro, publicou uma mensagem na rede social X sublinhando que a explosão ocorreu na central Clairton Coke Works, propriedade da US Steel, a cerca de 25 quilómetros de Pittsburgh.

"Há uma operação de busca e salvamento em curso, dezenas de feridos e, segundo a polícia, há pelo menos uma pessoa desaparecida", escreveu o senador da Pensilvânia, John Fetterman, na mesma rede social.

Entrevistado pela estação CBS, o presidente da câmara da cidade, Richard Lattanzi, falou também de vários feridos, alguns dos quais "talvez graves".

A central, uma enorme instalação industrial ao longo do rio Monongahela, a sul de Pittsburgh, é considerada a maior operação de coque da América do Norte e uma das quatro maiores centrais siderúrgicas dos EUA na Pensilvânia, que empregam milhares de trabalhadores.

A fábrica converte o carvão em coque, um componente essencial no processo de fabrico do aço.

A empresa produz anualmente 4,3 milhões de toneladas (3,9 milhões de toneladas métricas) de coque e emprega aproximadamente 1.400 trabalhadores.

Nos últimos anos, a central de Clairton tem sido assombrada pelas preocupações com a poluição.

Em 2019, a empresa concordou em fechar um acordo judicial de 2017 no valor de 8,5 milhões de dólares, concordando em gastar 6,5 milhões de dólares para reduzir as emissões de fuligem e os odores nocivos da unidade de produção de coque de Clairton.

A empresa também enfrentou outros processos judiciais sobre a poluição da unidade de Clairton, incluindo acusações de violar as leis do ar limpo após um incêndio em 2018 ter danificado os controlos de poluição por enxofre da unidade.

Nos processos, a siderurgia é acusada de mais de 12.000 violações das licenças de poluição do ar.