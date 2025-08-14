Euro cai para 1,16 dólares com expectativa de cortes de juros

O euro recuou esta quinta-feira face ao dólar, depois de duas sessões consecutivas a valorizar.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1637 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1707.

O euro perdeu também face à libra e ao iene.

Os mercados reagem ainda aos números da inflação nos Estados Unidos em julho, que foram melhores do que o previsto, o que dá mais argumentos para a Reserva Federal norte-americana regressar aos cortes das taxas de juro.

Há a expectativa que a Fed vá descer os juros em 25 pontos base em setembro, ainda que membros do Governo norte-americano, de Donald Trump, venham pressionando para descidas maiores.

Esta semana os mercados também estão atentos ao encontro entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, previsto para a manhã de sexta-feira no Alasca.

Divisas.................quinta-feira..............quarta-feira

Euro/dólar..............1,1637.................1,1707

Euro/libra..............0,86035................0,86246

Euro/iene...............172,03.................172,51

Dólar/iene..............147,82.................147,36