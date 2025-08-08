250 mil euros para a requalificação do Jardim do Campo da Barca

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e o vice-presidente, Bruno Pereira, marcaram presença, esta sexta-feira, no Jardim do Campo da Barca - Largo do Conde de Canavial, para a inauguração da requalificação do espaço, que representou um investimento da autarquia no valor de cerca de 250 mil euros.

A intervenção resulta de um trabalho conjunto e contínuo de "três vertentes" da Câmara Municipal do Funchal, responsáveis pela concepção da empreitada e das novas áreas verdes envolventes.

Desde a conservação e restauro do busto do 1.º Conde de Canavial, à melhoria das condições de acessibilidade e das infra-estruturas incluindo pavimentos, muros e canteiros, até à introdução de novos desenhos na calçada madeirense com diferentes espaços de utilização definidos, a obra reiterou a valorização desta arte e saber tradicional. A requalificação abrangeu ainda uma intervenção em todo o património arbóreo existente, através da salvaguarda e melhoria das condições e replantação de novas espécies.

A empreitada “permitiu uma revitalização do espaço para a população, com melhores condições, tornando-o mais arborizado, acessível e funcional”, destacou Cristina Pedra que reforçou ainda que este espaço se afirma agora como um local de encontro, lazer e convívio, respeitando e promovendo os valores naturais, culturais e patrimoniais presentes.

À margem da inauguração, Cristina Pedra salientou que a respetiva requalificação é "um claro exemplo" da continuidade do trabalho da autarquia, através do Departamento de Cultura, no âmbito da candidatura dos Saberes e Técnicas da Calçada Madeirense ao Inventário Nacional de Património Cultural Imóvel, que visa salvaguardar, enquanto património nacional, as técnicas tradicionais regionais. A presidente explicou que a candidatura já inclui 72 pavimentos distintos distribuídos por 10 freguesias do concelho, correspondentes a diversos eixos e artérias históricas da cidade.

“A requalificação do espaço hoje inaugurado, é um exemplo claro de uma intervenção que harmoniza elementos históricos com uma nova composição paisagística”, concluiu.

Por sua vez, o vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, acrescentou que por toda a cidade do Funchal podem ser encontrados exemplos desta tipologia de pavimentação, ao que destaca que a respetiva requalificação do Jardim do Conde Canavial “é um exemplo daquilo que é a riqueza do património natural e geológico madeirense e da sua aplicação em termos de pavimentos.”

O autarca salientou ainda o reconhecimento do valor da calçada madeirense, referindo-se à utilização de uma diversidade de materiais nos desenhos típicos, como o ‘calhau rolado’, o ‘calhau escacilhado’ e a pedra 'feijoco'.

Por fim, Bruno Pereira asseverou o compromisso da autarquia na valorização do espaço público e na preservação e recuperação do património, realizadas "com respeito", afirmando que “a verdadeira requalificação acontece quando se preservam os aspetos fundamentais do património, sem os adulterar.”