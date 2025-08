Santa Casa da Misericórdia da Calheta passa a disponibilizar mais 12 camas

A Santa Casa da Misericórdia da Calheta passa a disponibilizar, a partir de setembro, mais 12 camas que serão destinadas ao acolhimento e admissão de idosos em situação de alta hospitalar, casos que estão sinalizados ao Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRIJT).

O anúncio foi feito, hoje, pela secretária regional Paula Margarido, durante uma visita aos lares da Estrela e de Nossa Senhora da Conceição, afectos à Santa Casa da Misericórdia da Calheta.

“Está em fase de tramitação, entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e esta Instituição Particular de Solidariedade Social, um instrumento de cooperação para a resposta social 'Estrutura Residencial Para Idosos', que vai garantir a disponibilização de mais 12 camas destinadas ao acolhimento e admissão de idosos em situação de alta hospitalar sinalizados pelo SESARAM “, afirmou a governante.

Este foi um dos assuntos analisados pela secretária Paula Margarido, a presidente do ISSM, Nivalda Gonçalves, e por Mário Nunes, provedor da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, na visita que efetuaram àquela entidade instituída por alvará régio de 7 de Outubro de 1535, e que desenvolve várias respostas de apoio à população. Entre elas, a ERPI/Lar da Estrela, com capacidade para 58 utentes, a ERPI/Lar Nossa Sra. da Conceição, com capacidade para 26 utentes, dois centros comunitários, Serviço de Ajuda Domiciliária (SAD), Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados (RRCCI) e Ajuda Alimentar.