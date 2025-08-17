RIR quer requalificação integral do Largo da Fonte

O partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) defendeu, hoje, entre outras medidas a necessidade de requalificação do Largo da Fonte, na freguesia do Monte.

A proposta, defendida por Liana Reis em comunicado de imprensa, passa pela recuperação do pavimento e melhoria das condições de circulação naquele espaço.

"Durante a presença nas festividades em honra da Nossa Senhora do Monte da equipa do RIR Madeira, que se irá apresentar à corrida pela Junta de Freguesia do Monte, foi notória a falta de preocupação das entidades responsáveis com o Largo da Fonte – um espaço central da freguesia, ponto de encontro dos moradores, palco das nossas tradições e cartão-de-visita para milhares de turistas. Há demasiado tempo que este espaço está preso a promessas que nunca saem do papel", expôs a coordenadora regional do RIR.

O partido reforça que "o Monte precisa de soluções reais" e, nesta linha, propõe também: "um cuidado adequado na manutenção e conservação" das árvores centenárias existentes no Largo da Fonte; melhorias na segurança e drenagem, "incluindo a canalização do ribeiro e intervenções estruturais que previnam riscos para moradores e visitantes"; a criação de "zonas verdes acessíveis, áreas de descanso e condições para dinamizar o comércio e a restauração locais" e ainda a instalação de mobiliário urbano "moderno e funcional, que valorize a freguesia e dê conforto a quem ali vive ou visita".

"Para o RIR, não basta anunciar intenções. É preciso agir com prazos definidos, transparência e prioridade às necessidades da população. O Monte tem de deixar de ser vítima de promessas adiadas e passar a ser exemplo de respeito, organização e desenvolvimento sustentável", rematou Liana Reis.