RIR saúda limpeza junto ao Hospital dos Marmeleiros

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) manifestou, esta manhã, a sua satisfação com o avanço dos trabalhos de limpeza nos terrenos adjacentes ao Hospital dos Marmeleiros e outras unidades de saúde localizadas na freguesia do Monte.

"Após várias denúncias públicas, onde alertámos para o risco de incêndio, o estado de abandono e a ausência de medidas de prevenção em torno de espaços críticos para a população, finalmente foram desencadeadas ações de limpeza e controlo da vegetação densa e seca. As imagens agora registadas confirmam que a pressão pública feita pelo RIR teve impacto — e mais uma vez se prova que a denúncia construtiva e a exigência cívica fazem a diferença", pode ler-se no comunicado do partido.

No entanto, o RIR relembra que esta intervenção "não deve ser pontual", mas sim integrada num plano regular e sistemático de manutenção. Além disso, o partido salienta que continua a aguardar o avanço da prometida obra do parque de estacionamento do Hospital dos Marmeleiros, anunciada em 2021 e "que permanece por concretizar".

"A população do Monte e todos os utentes destas unidades de saúde merecem segurança, dignidade e compromisso efectivo por parte das autoridades locais e regionais", sublinha, acrescentando que continuará "atento, vigilante e ao lado da população".

"Denunciar não é atacar — é defender o interesse público. E quando há resposta, mesmo que tardia, ela deve ser reconhecida, sem perder o foco no essencial: a prevenção não pode depender de alertas, tem de ser prioridade", conclui.