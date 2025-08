Homem agredido com pedra na Rua das Fontes

Um homem com cerca de 35 anos de idade foi esta noite assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, após ter sido alegadamente vítima de agressão com uma pedra na zona da Rua das Fontes, no Funchal.

Em mais um caso nesta rua de estabelecimentos de diversão nocturna, pelas 2h45, o homem foi assistido pela tripulação de uma ambulância, apresentando ferimentos numa face.

A PSP terá tomado conta da ocorrência.